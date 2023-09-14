عاجل.. هزات ارتدادية تضرب المغرب

ضربت هزة أرضية ارتدادية جديدة المغرب، اليوم الخميس، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة/ السبت، وتسبب في وقوع آلاف القتلى والجرحى.

هزة بقوة 3.3 درجة تضرب جنوب غرب مراكش

ورصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب غربي مدينة مراكش، بحسب ما أوردت شبكة «سكاي نيوز» قبل قليل.

وفي وقت سابق اليوم، وقعت سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة، في الوقت الذي دعا فيه المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر بالمناطق المنكوبة، وحذر من أن هذه الهزات الارتدادية قد تخلف مزيداً من الأضرار، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية مغربية.

هزات ارتدادية تجبر فرق الإنقاذ على الاحتماء

وشهدت بعض مناطق المغرب هزات ارتدادية أمس الأربعاء، أجبرت فرق الإنقاذ على الاحتماء في أماكن آمنة، حيث تعرضت إحدى القرى الجبلية لهزة ارتدادية، في وقت سابق، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتعرضت قرية «إيمي نتالا» الجبلية، القريبة من مركز الزلزال، لهزات ارتدادية أمس الأربعاء، وأجبر عمال الإنقاذ وسكان القرية والصحفيون على الركض بين الأنقاض، بينما أصيب شخص بجروح طفيفة نتيجة سقوط صخرة، أثناء أعمال الانقاذ.