وفاة شقيقة المخرج سعد هنداوي

أعلن المخرج سعد هنداوي، عن وفاة شقيقته، مساء اليوم الخميس، مطالبًا جمهوره بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ,لم يكشف بعد عن موعد الجنازة والعزاء.

وكتب سعد هنداوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «إنّا لله وإنّا إليهِ راجعون.. أختي حبيبتي في ذِمّة الله».

وكان سعد هنداوي، قد نشر قبل أيام، صورة لميدالية، عبارة عن «لوجو» شركة الفنان نور الشريف، للإنتاج السينمائي، وعلق عليها قائلًا: «ده لوجو شركة الإنتاج اللي أسسها أستاذ نور الشريف وبوسي في منتصف السبعينيات، واللي أنتجت عددا كبيرا من الأفلام وقدم من خلالها مخرجين لأول مرة، زي سمير سيف في (دائرة الإنتقام) ومحمد خان في (ضربة شمس)».

وتابع «الميدالية دي أهداها نور الشريف للناقد الأستاذ عماد النويري، رحمه الله، وقت دعاه أستاذ عماد لعمل ورشة للتمثيل لشباب وشابات الكويت.. شكرا صديقي تميم النويري، ورحم الله أستاذ نور الشريف وأستاذ عماد النويري».