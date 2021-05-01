آخرهم سعد هنداوي.. الموجة الثالثة من كورونا تضرب الوسط الفني

مع بداية الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، ضربت الجائحة الوسط الفني بلا هوادة، حيث جرى تسجيل إصابات عديدة بين صفوف الممثلين وصناع السينما والدراما.

وأعلن المخرج سعد هنداوي إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «للأسف فيروس كورونا شكرًا لدعوات الأصدقاء.. وآسف لعدم القدرة على الرد، ربنا يحفظ الجميع».

ويعتبر «هنداوي» أحدث عضو في الوسط الفني يعلن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان نقل الفنانة دلال عبد العزيز إلى مستشفى العزل بعد تدهور حالتها بعد إصابتها بالفيروس التاجي، وكشفت مصادر عن أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، استقرت بعد نقلها إلى أحد المستشفيات، والإشراف الطبي على حالتها، وبدأت تتماثل للشفاء، إلا أن نتيجة المسحة الأخيرة لها جاءت إيجابية.

إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها واستغاثة وفاء مكي

وخلال الأسبوعين الماضيين أصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا سمير غانم بفيروس كورونا، خلال تصويرهما مسلسل «عالم موازي»، بالإضافة إلى مخرج المسلسل هشام جمال.

بينما جرى نقل الفنانة وفاء مكي إلى مستشفى الهرم بعد استغاثتها، يوم الخميس الماضي، بسبب عدم قدرتها على التنفس بشكل طبيعى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وقالت لـ «الوطن»: «الحقوني أنا بموت مش قادرة أخد نفسي ومحتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى».

وأوضحت أن أعراض فيروس كورونا بدأت في الظهور عليها منذ 10 أيام، متابعة: «وهاتفت الطبيب وشرحت له ما أشعر به وأرسل لي البرتوكول الخاص بالعلاج، ورغم مواظبتي على العلاج إلا أن الأعراض أصبحت أسوأ حتى أني لا أستطيع التنفس».

كما أعلن الفنان جمال عبد الناصر إصابة زوجته الفنانة فاطمة الكاشف، بفيروس كورونا المستجد، وقال عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللعين.. كورونا.. واحفظ أحبتنا واحفظنا منه جميعا.. اللهم اشف قرة عينى وعافي زهرة فؤادى.. زوجتى وحبيبتي وابنتي وصديقتي.. والبسها ثوب العافية والسلامة.. فاطمة».

وتتسع قائمة المصابين بالفيروس لتشمل الفنانة فريدة سيف النصر، الذي كشفت إصابتها بعد أيام من وفاة والدتها بالفيروس التاجي، قائلة، عبر حسابها على «فيس بوك»: « «يا أنا يا إنتي يا كورونا الحقيرة، يا حبيبتي يا أمي قد كدة كنتي بتتألمي، دعواتكم بالنصر في معركتي معاها، شديدة ولكن الله أقوى».

بينما طالبت الفنانة بتول عرفة جمهورها بالدعاء لها ولوالدتها بعد إصابتها بكورونا، «أنا عمري ما كتبت عن أي تعب عندي أو عند أهلي.. بس حقيقي أنا محتاجة كل الناس تدعي لوالدتي وتدعي لي.. أنا بقالى 14 يوم تعب شديد مش بس كورونا وجلطات على الرئة فجأة بدون أي مقدمات».