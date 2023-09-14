عاجل.. المتحدث العسكري يكشف أبرز 6 تدريبات في «النجم الساطع 2023»

كشف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أبرز ملامح والأنشطة التدريبية لجميع القوات المشتركة في تدريب النجم الساطع 2023 باختلاف تخصصاتها أبرزها:

1- القضاء على بؤرة إرهابية وتأمين منطقة سكنية وعودة الحياة إلى طبيعتها وذلك من خلال تنفيذ مهمة مخططة شاركت فيها عناصر مختلف الأسلحة والتخصصات لكافة الدول المشاركة وعناصر من القوات الخاصة للشرطة المصرية التي تشارك للمرة الثانية في التدريب.

2- الدفاع ضد التهديدات غير النمطية للوحدات البحرية للدول المشاركة بالتدريب، كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ معادى من خلال عناصر الوحدات الخاصة، كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المعادي.

3- تنفيذ قوات المظلات عدد من القفزات بأساليب القفز الحر والأساسي وتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب.

4- أنشطة تدريبية تم تنفيذها بعناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة بتنفيذ طلعات جوية مشتركة بمناطق التدريب الجوي للتدريب على أعمال القتال الجوي والتزود بالوقود في الجو.

5- تنفيذ ندوة لكبار قادة الدول المشاركة تناولت التحليل والتقييم لكافة الأنشطة التي تنفذ وذلك لتحقيق الهدف المنشود من التدريب.

6- المرحلة الختامية بتنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة [البرية - البحرية - الجوية] للقوات المشاركة؛ حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقصف الجوي ضد العدائيات المختلفة، وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كل عناصر تشكيل المعركة لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة حيث تعد الرماية بالذخيرة الحية أرقى أنواع التدريب القتالي وهو نتاج عمل شاق يوضح مدى التعاون بين القوات المشتركة في بيئة عملياتية تشبه مسرح العمليات بمشاركة الأسلحة والأفرع المختلفة لكافة الدول المشاركة يظهر مدى نجاح التدريب المشترك برغم اختلاف اللغات والعقيدة العسكرية.