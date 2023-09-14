عاجل.. المتحدث العسكري يكشف 7 أهداف وفوائد لتدريبات «النجم الساطع»

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أن فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2023» كإحدى أبرز الأنشطة التدريبية المشتركة الهامة التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها.

وكشف المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في تصريحات له قبل قليل، عن 7 أهداف وفوائد لتدريبات «النجم الساطع»، وهي أحد أكبر التدريبات العسكرية بمصر والشرق الأوسط والتي انعقدت بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية و32 دولة، وجاءت الأهداف والفوائد كالآتي:

1- تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والعديد من الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات.

2- تنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية مع الدول الصديقة والشقيقة.

3- التدريب على أعمال القتال والرمايات النمطية/ غير النمطية.

4- تطوير العمل المشترك والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية وتطوير الأساليب القتالية بين القوات المشاركة.

5- أظهر التدريب الكفاءة القتالية العالية والتنسيق والتفاهم الجيد بين القوات والقدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة متناهية.

6- أظهر أيضاً المستوى الراقي الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب احترافي.

7- حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة كافة الأنشطة وتهيئة المناخ الذي يحقق القدرة على تنفيذ كل المهام التي توكل إليها.