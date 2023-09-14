«الدبلوماسية الاقتصادية» ريادة مصرية لتدشين علاقات تعاون مع شركاء التنمية

على مدار ثلاث سنوات ماضية، نجحت وزارة التعاون الدولى فى توثيق علاقات مصر الاقتصادية بالخارج، وإبرام اتفاقيات التمويلات التنموية الميسرة والمنح مع شركاء مصر فى التنمية من أجل تمويل للمشروعات التنموية الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء.

وعملت «التعاون الدولى»، بقيادة د. رانيا المشاط، على تنفيذ رؤية مصر لـ«الدبلوماسية الاقتصادية»، وبدأت بالفعل فى تنفيذها مع توليها الحقيبة رسمياً بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لدعم رؤية الدولة التنموية وخططها الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث عملت الوزارة على تحفيز أجهزة وقطاعات الدولة فى مجالات التحول للأخضر، وفتح آفاق كبرى لمشاركة القطاع الخاص فى مختلف المجالات، ودعم الشباب باعتبارهم قوة كامنة فى الاقتصاد المصرى، ولأفكارهم المواكبة للعصر والمتألقة فى مجال ريادة الأعمال، حيث تم تنفيذ عملية مطابقة للتمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالدولة.

وفى يونيو 2021 قامت وزيرة التعاون الدولى بتوثيق تجربة مصر الرائدة فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، وعرضها ومشاركتها مع المجتمع الدولى، من خلال إطلاق كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولى والتمويل الإنمائى»، من كلية لندن للاقتصاد، إحدى أعرق الجامعات البحثية الاقتصادية على مستوى العالم، بهدف توثيق تجربة مصر على مستوى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، وعرضها على المستوى الدولى، اعترافاً بالريادة المصرية على مستوى ترسيخ وتدشين مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وإتاحتها كمرجع للدول الناشئة والنامية للاستعانة بالتجربة المصرية فى مجال التعاون الدولى.