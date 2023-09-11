وزيرة التعاون الدولي تلتقي خريجي برنامج التدريب الصيفي 2023 بالعاصمة الإدارية

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على لقاء خريجي برنامج التدريب الصيفي 2023 بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي عُقد للعام الثالث على التوالي، في إطار حرص الوزارة على رفع قدرات الطلبة والخريجين في تخصصات الاقتصاد، وإطلاعهم على آخر تطورات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي والعلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

عدد المستفيدين ببرنامج التدريب الصيفي 2023

وبلغ عدد المستفيدين في برنامج التدريب الصيفي عام 2023، نحو 35 متدربًا من أقسام الاقتصاد بجامعات مصر المختلفة، ليرتفع عدد المتدربين على مدار الثلاث سنوات، إلى أكثر من 70 متدربًا، وعلى مدار فترة التدريب التي استمرت قرابة الشهرين، تم توزيع المتدربين على إدارات وأقسام الوزارة المختلفة.

وتشمل قطاع التمويل التنموي متعدد الأطراف، متضمنًا فرق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمات الأمم المتحدة، وكذلك قطاع التعاون الإنمائي ثنائي الأطراف متضمنًا التعاون مع الأمريكتين والتعاون مع الدول الآسيوية والدول الأوروبية، والتعاون العربي الأفريقي، وكذلك إدارة التخطيط والتقييم ومتابعة التمويلات، ووحدة الشؤون العربية، وإدارة البحوث الاقتصادية، وإدارة التحول الرقمي والابتكار وريادة الاعمال.

ملاحظات المستفيدين من برنامج التدريب الصيفي

واستمعت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى ملاحظات واستفسارات الطلبة المستفيدين من برنامج التدريب الصيفي، وأدارت حوارًا مفتوحًا للتعرف على أبرز الخبرات التي اكتسبوها في مجالات وقطاعات العمل المختلفة بالوزارة خلال فترة التدريب.

كما استعرضت الوزيرة دور الوزارة ومسؤوليتها عن تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ومنظمة الأمم المتحدة والوكالات والبرامج التابعة لها، ومتابعة تنفيذ المشروعات المنفذة من خلال التمويلات التنموية الميسرة.