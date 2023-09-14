التحالف الوطني: توزيع 2000 شنطة مدرسية وجاكيت لأبناء الأسر الأكثر احتياجا في سمسطا

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، قافلة أسبوع الخير في محافظة بني سويف، وتحديدًا مركز ومدينة سمسطا، من خلال مؤسسة أبو هشيمة الخير.

وقالت مي أبوهشيمة، أمين مجلس أمناء مؤسسسة أبو هشيمة الخير، إن المؤسسة وزعت اليوم 1000 شنطة مدرسية و1000 جاكيت للأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة العام الدراسي الجديد.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجا

ومن جانبه، قال هشام محمد، عضو مؤسسة أبو هشيمة، إن المؤسسة تعمل دائمًا على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا وخاصة في ظل الاستعداد للمدارس، لافتا إلى أن القافلة تضمنت 50 متطوعًا مشاركًا لتوزيع الهدايا على الأطفال.

مشاركة 19 كيانا من كيانات التحالف

يأتي ذلك بمشاركة 19 كيانا من كيانات التحالف في القافلة، وهي «جمعية مصطفى محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الأورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري – حياة كريمة – أسقفية الخدمات – الصديقية – نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – حياة كريمة - جمعية رعاية مرضى الكبد» بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.