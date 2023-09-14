بعد الغناء في كأس العالم.. 5 معلومات عن أغنية فهد الكبيسي «مصلحتك»

يخوض الفنان القطري فهد الكبيسي، مغامرة تقديم الأغنية المصرية لأول مرة في مسيرته الممتدة لاكثر من 15 عاما، بتقديم أغنية «مصلحتك» التي طرحها عبر قناة يوتيوب والمنصات السمعية.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، 5 معلومات عن الأغنية على النحو التالي:

أغنية فهد الكبيسي الجديدة، تعد أول تجربة رسمية على المستوى الاحترافي باللهجة المصرية، حيث كان له تجربة الغناء بالمصرية في أغنية وطنية ضمن احتفالات أكتوبر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي.

جرى تصويرها مع المخرج علي أبو طالب بصورة مبهرة في أحد القصور الفاخرة بالقاهرة.

من إنتاج روتانا، وجرى طرحها عبر قناة الشركة بموقع يوتيوب.

- يخاطب فهد الكبيسي في الأغنية أصحاب المصلحة الذين لا يظهرون إلا في أوقات المصالح ثم يختفون بعد ذلك.

يذكر أن فهد الكبيسي كان أحيا حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، حينما قدم أغنية الحالمون مع المطرب الكوري الجنوبي جونج كوك.