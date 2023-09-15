بـ9 كلمات.. «واتساب» تنهي جدل عرض الإعلانات على التطبيق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، نفى اليوم الجمعة، تقريرًا لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، يتحدث عن أن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا، تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات، مشيرة إلى أن ويل كاثكارت رئيس «واتساب»، كتب في منشور على منصة «X»: «تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح، نحن لا نفعل هذا».

عرض إعلانات على «واتساب» محل بحث

نقلت الصحيفة البريطانية، عن مصادر مطلعة، أن فرق العمل في ميتا، يبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.

أمر آخر تدرسه ميتا

ذكرت الصحيفة،أيضا، أن ميتا تدرس أيضًا، ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات، مشيرة إلى أن عديد من المسؤولين داخل الشركة، عارضوا هذه الخطوة.