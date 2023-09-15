رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بـ9 كلمات.. «واتساب» تنهي جدل عرض الإعلانات على التطبيق

كتب:

شريف سليمان
11:05 ص | الجمعة 15 سبتمبر 2023
واتساب

واتساب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس التنفيذي لشركة واتساب، نفى اليوم الجمعة، تقريرًا لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، يتحدث عن أن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا، تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات، مشيرة إلى أن ويل كاثكارت رئيس «واتساب»، كتب في منشور على منصة «X»: «تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح، نحن لا نفعل هذا».

عرض إعلانات على «واتساب» محل بحث

نقلت الصحيفة البريطانية، عن مصادر مطلعة، أن فرق العمل في ميتا، يبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.

أمر آخر تدرسه ميتا

ذكرت الصحيفة،أيضا، أن ميتا تدرس أيضًا، ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات، مشيرة إلى أن عديد من المسؤولين داخل الشركة، عارضوا هذه الخطوة.

اقرأ المزيد:

سر رغبتك في عدم سماع صوتك «المسجل» على تطبيق واتساب

مارك زوكربيرج يعدل ميزة جديدة في تطبيق واتساب.. جربها الآن

ميزة جديدة تقلب موازين «واتساب».. «هتبعت الرسائل حتى لو معندكش حساب»

خطوات بسيطة لسماع رسائلك الصوتية قبل إرسالها على واتساب.. «جربها الآن»

لو بتنسى كتير.. ميزة على «واتساب» تذكرك بكل ما تحتاجه يوميا

صورة تكشف عن تصميم جديد لـ«واتساب».. تستطيع تصنيف الرسائل
بقلم شريف سليمان