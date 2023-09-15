5 وظائف في الأمن السيبراني ضمن الأعلى أجرا خلال 2023.. كم تبلغ رواتبها؟

أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن أكثر من 3 ملايين وظيفة كانت شاغرة في الأمن السيبراني قبل عام 2021 على مستوى العالم، وتؤكد الدراسات أيضًا أن أكثر من نصف الشركات والمنظمات على مستوى العالم معرضة لهجوم إلكتروني، وهو في ازدياد مستمر من حيث العدد والشدة، مما يؤكد الحاجة المُلحّة لموظفين الأمن السيبراني، ولذا فهي تعد من الوظائف الأعلى أجرًا خلال عام 2023على مستوى العالم.

والأمن السيبراني هو نوع من الحماية الأمنية للشبكات والأنظمة الإلكترونية من القراصنة الإلكترونيين والمتسللين المهاجمين لتلك الشبكات، ونقدم لكم عبر السطور التالية أهم 5 وظائف في الأمن السيبراني وأعلاهم راتبًا، وفقًا لما نقل عن موقع «2bonline» المتخصص في الشأن التقني والأمني.

مدير الأمن السيبراني

تتطلب هذه الوظيفة شروطًا معقدة بعض الشيء لشغل هذا المنصب، نظرًا لخطورتها، وأهميتها بالنسبة للمؤسسات، ولذا فهي من الوظائف الأعلى راتبًا، فيتراوح راتب مدير الأمن السيبراني بين 116 ألف دولار إلى 157 ألفا و500 دولار أمريكي في السنة.

موظف أمن سيبراني مستقل

يطلق على هذه الوظيفة اسم وظيفة أمن سيبراني بالقطعة، وتتميز بأنها لا تتطلب درجات علمية عالية في هذا المجال، بل الاهم من ذلك توافر خبرة مهنية جيدة في مجال الأنظمة والشبكات، ويترواح راتب موظف الأمن السيبراني المستقل بين 65.000 دولار إلى 133.000 دولار في السنة.

موظف أمن سيبراني افتراضي

تعني الوظيفة الافتراضية العمل عن بعد سواء من المنزل أو من أي مكان آخر، وقد أصبحت هذه الوظيفة منتشرة في الفترة الاخيرة بسبب الطفرة الزائدة في مجال التكنولوجيا والانترنت، والذي سهل التواصل بين أصاحب العمل والموظفين مهما كان مكانهم، ويترواح راتب موظف الأمن السيبراني الأفتراضي بين 66.500 دولار إلى 132.500 دولار في السنة.

المخترق الأخلاقي المعتمد CEH

هي وظيفة احترافية غير تقليدية لكشف نقاط الضعف في نظامك، وتقوم فكرتها على أنك تدفع لشخص ما مقابل أن يخترقك قبل أن تتعرض لهجوم مفاجئ من الخارج، وبالتالي تكتشف الثغرات التي يمكن للمخترق أن يصل إليك منها وتعالجها قبل الهجوم، ويبلغ متوسط راتب المخترق الأخلاقي المعتمد 118.000 دولار في السنة.

موظفو المناوبة الليلية في الأمن السيبراني

تعني هذه الوظيفة العمل في فترة خارج ساعات العمل الأساسية، مثل تلك الأماكن المتاحة على مدار اليوم أو التي تستمر لساعات متأخرة من الليل، ويكون ذلك نظير راتب سنوي يترواح ما بين 32.500 إلى 110.500 دولار.