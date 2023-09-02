فتح التقديم لتخصص الأمن السيبراني لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية لأول مرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن فرصة لمحبي دراسة الحاسب الآلي، من خلال فتح التقديم لتخصص الأمن السيبراني لأول مرة بالتعليم الفني التجاري على مستوى الجمهورية للطلاب الناجحين في المرحلة الإعدادية بمدرسة صلاح سالم التجارية بإدارة طلخا التعليمية، وبمجموع 245 درجة فأكثر، وذلك بعد اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلة الشخصية، تحت إشراف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأيمن البراموني، مدير عام التعليم الفني.

تخصص الأمن السيبراني لأول مرة بالتعليم الفني التجاري

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان لها، أنه من حق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2023 الحاصلين على مجموع 245 درجة فأكثر، الالتحاق بأول تخصص في مدرسة تجارة على مستوى الجمهورية وهو تخصص الأمن السيبراني، حيث يتم فتح هذا التخصص لأول مرة هذا العام.

شروط ومواعيد التقدم للالتحاق بتخصص الأمن السيبراني

وذكرت «تعليم الدقهلية» شروط ومواعيد التقدم للطلاب الراغبين التقدم للالتحاق بتخصص الأمن السيبراني بمدرسة صلاح سالم التجارية إدارة طلخا التعليمية للعام الدراسي 2023 / 2024 كما يلي:

- ينتهي التسجيل الخميس 7 سبتمبر الجاري.

- يتم قبول الطلاب بصرف النظر عن المصبات الجغرافية.

- يجب متابعة الموقع بعد غلق التسجيل للاطلاع وطباعة موعد الاختبارات والمقابلة الشخصية.

- ضرورة تقديم استمارة التقدم مع صورة من شهادة إتمام المرحلة الإعدادية وصورة من شهادة ميلاد الطالب إلى مدرسة صلاح سالم التجارية بإدارة طلخا التعليمية.

- يكون التسجيل على الموقع الإلكتروني بالمديرية في الفترة بين 1 و7 سبتمبر الجاري، وتسلم استمارة التقديم وصورة من الشهادة الإعدادية وصورة من شهادة الميلاد وصورة بطاقة ولي الأمر لمقر مدرسة صلاح سالم التجارية بإدارة طلخا التعليمية، ويمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني من هــنــا.