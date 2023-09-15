مستشفى إهناسيا التخصصي.. يخدم 300 ألف مواطن بتكلفة 262 مليون جنيه

يعد مستشفى إهناسيا التخصصى صرحاً طبياً على أرض محافظة بنى سويف، عقب سنوات من معاناة أهالى مركز إهناسيا، الذى يتخطى عدد سكانه أكثر من 300 ألف نسمة مع المستشفى المركزى، بسبب تهالك الأجهزة الطبية، وعدم صلاحيته إنشائياً، ووجود تصدعات وشروخ به، قبل أن تتم الموافقة على إحلاله وتجديده بشكل كامل بتكلفة 262 مليون جنيه للمبانى فقط، إضافة إلى الأجهزة، ويبدأ تشغيله تجريبياً وتحويله إلى مستشفى تخصصى ويقدم خدماته للمواطنين، ضمن خطة الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير المنظومة الصحية بكافة أنحاء الجمهورية، لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى للمواطن، والذى تم نقل تبعيته لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويظهر كصرح طبى يضاف للمنظومة الصحية بالمحافظة.

تكلفة إنشاء المستشفى نحو 262 مليون جنيه دون التجهيزات الطبية

المستشفى تم تشغيله تجريبياً بعد تطويره ضمن خطة تطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة فى قطاع الصحة، حيث بلغت تكلفة إنشاء المستشفى حوالى 262 مليون جنيه بدون التجهيزات الطبية.

ويضم المبنى الرئيسى للمستشفى العيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوى والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة وغيرها، ليخدم أهالى مركز ومدينة إهناسيا، ويمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية على أحدث طراز وتقديم خدمات بمستوى عالمى.

وأقيم المستشفى على مساحة 10 آلاف متر، وبلغ عدد الأسرة بالمستشفى 168 سريراً، وداخل قسم الطوارئ 23 سريراً، والعناية المركزة 9 أسرة والحضانات 16 حضانة، والغسيل الكلوى 46 ماكينة، حيث يقدم المستشفى خدماته الصحية فى تخصصات (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحضانات، رعاية أطفال، النساء والتوليد، الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، العظام، العيادات الخارجية).

وقال محمود سليمان، أحد أهالى مركز إهناسيا: «فخور بالصرح الطبى العملاق على أرض مركز إهناسيا، فقد طالبنا منذ سنوات طويلة بضرورة إحلال وتجديد المستشفى إلا أنه خلال السنوات الماضية شرعت الدولة فى رفع العبء عن أهالى المركز، بالموافقة على إحلال وتجديد المستشفى، حتى وصل إلى ما وصلنا إليه».

الأهالي: «فخورون بتجديد وتطوير المستشفى وتحويله لصرح طبي.. وشكرا للرئيس السيسي على الإنجاز الرائع»

وقال شعبان عرفة، أحد الأهالى: «أصبح لدينا استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وعيادات تخصصية وكافة الأقسام وعناية مركزة للأطفال وحضانات وأقسام داخلى، وغرف عمليات، والحقيقة لم نحلم بما حدث، فشكراً للدولة والرئيس على ذلك الإنجاز الرائع».