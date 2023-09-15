إدوارد يعلن وفاة زوج شقيقته في كندا

أعلن الفنان إدوارد، عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن وفاة زوج شقيقته بكندا.

وكتب إدوارد قائلا: «مع المسيح أفضل.. توفي دكتور جون عطالله زوج أختي في كندا الرجاء الدعاء له».

مسلسل حضرة العمدة

يذكر أنّ الفنان إدوارد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل حضرة العمدة، الذي حقق نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية في رمضان 2023.

وضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم روبي ومحمود عبد المغني ومحمد محمود عبدالعزيز وبسمة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، كما شارك في مسلسل مذكرات زوج إلى جانب عدد من الفنانين، منهم طارق لطفي وعائشة بن أحمد.