إدوارد يصل العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم

حرص الفنان إدوارد على حضور العرض الخاص لفيلم «أولاد حريم كريم»، المقام بإحدى السينمات في السادس من أكتوبر؛ إذ يطرح الفيلم غدا بجميع دور العرض بمصر، وذلك رغم مشاركته في هذا الجزء.

حضور العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم

كما حضرت بشري، علا غانم، داليا البحيري، بسمة، تيام مصطفى قمر، هنا داود، والمخرج علي إدريس.

وكان برومو فيلم أولاد حريم كريم، حقق مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحه وحتى الآن.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب؛ منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت iproductions وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم أولاد حريم كريم، يعد استكمالا لنجاح فيلم حريم كريم، الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى خلال الجامعة.