«الخارجية» تهيب بالمصريين في ليبيا الابتعاد عن المناطق المنكوبة لاحتمالات تفشي الأوبئة

تابعت وزارة الخارجية أحوال المصريين الموجودين في الشرق الليبي في المناطق المتضررة من الإعصار دانيال، وذلك من خلال الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنغازي.

القنصلية تتحرك من خلال عدد من القنوات للتواصل والاطمئنان على المصريين

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن القنصلية المصرية تتحرك من خلال عدد من القنوات للتواصل والاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا، وكذلك التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة.

وأكدت الخارجية أن القنصلية المصرية تعمل على التنسيق مع السلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية لتقديم المساعدة للناجين الموجود بعضهم في تلك المراكز.

كما تحركت القنصلية للاطمئنان على المصابين الذين وصلوا المستشفيات بمدينة بنغازي.

تنسق مع فرق الإسعاف المصرية لإنقاذ الناجين المصريين

وأشارت إلى أن القنصلية المصرية في بنغازي تنسق حاليًا مع فرق الإسعاف المصرية لإنقاذ الناجين المصريين والعمل على إعادتهم إلى البلاد، كما تعمل على إصدار وثائق سفر فورية لمن تقدموا من الناجين لتسهيل عودتهم إلى البلاد.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الابتعاد عن المناطق المنكوبة نظرا لاحتمالات تفشي الأوبئة، وقيام الجيش الليبي بمنع الدخول إلى تلك المناطق غير الآمنة.

وتؤكد وزارة الخارجية على استمرار عمل خلايا الأزمة في القاهرة وبنغازي لتلقي بلاغات وتساؤلات المواطنين والتنسيق مع الجهات في المناطق المنكوبة لسرعة حصر الضحايا وتقديم الدعم للناجين والمصابين.