الخارجية الليبية تعلن عزمها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة

أكدت وزارة الخارجية الليبية أن السلطات المختصة تعمل على كشف هويات ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت مناطق شرق البلاد، نتيجة العاصفة دانيال، قبل دفنهم في المقابر الجماعية، وأعلنت عن تسخير كل الإمكانيات لاستقبال المساعدات وفرق الإنقاذ الدولية.

دمار كبير في درنة

وأضافت الوزارة، بحسب فضائية «العربية» مساء اليوم الأربعاء: «نبحث عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة، العاصفة دانيال كانت مدمرة وحجم الفيضانات لم يكن متوقعا، ولا يوجد إحصائيات دقيقة لأعداد القتلى جراء العاصفة التي سببت كارثة إنسانية، وأزالت ربع مدينة درنة من الخريطة».

حالة حداد 3 أيام

وأدى انهيار سدين، بالقرب من درنة، إلى غرق مناطق واسعة من المدينة، حيث جرفت مياه الفيضانات عشرات المنازل بسكانها إلى البحر، وأعلنت الحكومة اللليبية مدينة درنة منطقة منكوبة، بالإضافة إلى إعلان حالة الحداد في ليبيا لمدة 3 أيام، وسط مطالبات دولية بالتدخل للمساعدة.