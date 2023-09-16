عاجل.. مشاهد مأساوية من درنة المنكوبة.. رائحة الموت في كل شبر (فيديو)

ما زالت المشاهد المأساوية هي السائدة في مدينة درنة الليبية المنكوبة، وحديث وكالات الأنباء العربية والعالمية في المدينة التي ضربها إعصار دانيال وأدى إلى انهيار سدودها وخلف آلاف القتلى والمصابين والمشردين، بحسب «العربية».

مشاهد مؤلمة من مدينة درنة المنكوبة

1- السيارات في درنة أصبحت معجونة.

2- الكارثة حولت شاطئ درنة إلى شاطئ تملؤه الجثث.

3- شوارع درنة تحولت لمستنقعات هائلة خلفتها الفيضانات وأصبحت شوارع المدينة الهادئة وكأنها حقل أرز في بلد آسيوي.

4- المنطقة أشبه بمنطقة حلّ بها انفجار هائل قسم شرقها عن غربها.

5- أبنية وعمارات كاملة سحبتها المياه لعمق البحر.

6- أمواج البحر أصبحت تقذف الجثث بين الحين والآخر وانتشرت رائحة الموت في كل مكان.

جهود الصليب الأحمر في ليبيا

كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا قد تسلمت 5000 كيس للجثث وصلوا على متن طائرة هبطت في مطار بنغازي وتم تسليمها للهلال الأحمر و وزارة الصحة ومركز طب الطوارئ والدعم.