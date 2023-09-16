حملات لرش مدينة «درنة» الليبية بعد الكارثة خوفًا من انتشار الأوبئة

تنفذ السلطات المحلية في مدينة درنة المنكوبة حملة لرش شوارعها بالمبيدات، في محاولة لتفادي انتشار الأمراض والأوبئة، وذلك بعدما أعلنت غلق المدينة ومنع دخول المدنيين إليها، وسط أنباء عن انتشار روائح الجثث المتحللة في شوارع المدينة، على إثر إعصار دانيال الذي ضرب المدينة الأسبوع الماضي.

أزمة في مياه الشرب بعد تعرض أطفال للتسمم

وتواجه مدينة درنة أزمة في المياه الصالحة للشرب وذلك بعد إعلان تعرض 55 طفلًا للتسمم، حسبما ذكرت قناة «العربية».

وأعلن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، أن إجراءات احترازية سيبدأ تفعيلها من اليوم السبت في إطار مواجهة الكارثة، بعد فاجعة الفيضانات والسيول التي أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف، مشيرًا إلى أن السلطات قد تلجأ لعزل المناطق المتضررة عن درنة خوفًا من انتشار الأوبئة.

عدم توفر مياه صالحة للشرب بالمدينة

وأبدى محمد دومة وزير الموارد المائية بالحكومة المكلفة من البرلمان، قلقه الكبير من تفاقم مشكلة تلوث المياه نتيجة الفيضانات والسيول وعدم توفر مياه صالحة للشرب في مدينة درنة، في أعقاب العاصفة دانيال المدمرة التي ضربت شرق البلاد.

وتعرضت مدينة درنة لكارثة إنسانية كبيرة، حيث تسببت عاصفة دانيال في زيادة كمية الأمطار المحتجزة خلف سدين بمدينة درنة مما أدى لانهيارهم وجرفوا في طريقهم للبحر أحياء كاملة، وتسببت في مقتل الآلاف وفقدان آخرين بالإضافة لتشريد أغلب سكان المدينة التي اختفى ثلثها من الوجود.