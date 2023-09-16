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الرئيس السيسي لأهالي بني سويف: شباب المتطوعين يمنحوننا الأمل في استكمال طريق التنمية

كتب:

شريف سليمان
01:53 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأهالي محافظة بني سويف، أثناء زيارته قرية سدس الأمراء، معربا ع سعادته بحفاوة الاستقبال، قائلًا: «شكرا جزيلا، متشكرين، متشكر والله».

وأضاف رئيس الجمهورية موجها كلامه للأهالي وشباب المتطوعين في مبادرة حياة كريمة: «انتوا اللي منورين، كتر خيركم، شكرا على كل حاجة عملتوها، في كل مرة أقابل الشباب والشابات المتطوعين وأشوف الحاجات الجميلة اللي بيعملوها أقول أننا قادرين نحقق حجات كتير، ورغم الظروف الصعبة اللي إحنا فيها محدش هيوقفنا عن الطريق اللي إحنا ماشيين فيه.. هنفضل نشتغل، ونحاول نغير حياة أهالينا.. بكم أنتم، حياة كريمة بكم، وأنا معاكم».

 

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