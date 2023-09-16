الرئيس السيسي: «العالم كله توقف لكننا لن نتوقف لأن حلمنا كبير»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم كله توقف بسبب الأزمات المتتالية وجائحة كورونا لكن مصر لن تتوقف لأنها حلمها كبير في التنمية

أضاف الرئيس السيسي: ««عاوز أقول للمصريين كلمة مهمة أوي، ليكم جميعا، لا شك أن الظروف صعبة بس خلي بالكم إننا نفكر إننا بقالنا دلوقتي 4 سنين في ظروف صعبة جدا، سنتين منهم الدنيا كلها في العالم كله عشان موضوع كورونا، وسلاسل الإمداد تأثرت والعالم والاقتصاد كله توقف بس احنا متوقفناش استمرينا في عملنا لأننا ورانا برنامج ومشروع وحلم كبير أوي».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في بني سويف، «عدوا السنتين وكنا نأمل إن بعد كدة الأمور تبقى أحسن ولكن جت أزمة كبير وكان لها تأثير كبير، وحاولنا بظروفنا الاقتصادية الصعبة دي، افتكروا كويس لما عملنا خطة الاصلاح الاقتصادي في 2016 كنا بنقول إنها هتنطلق بينا بنجاحنا بيها لآفاق أكبر ودة اللي تحقق بالفعل لو تفتكروا».

وواصل: «كان معدلات النمو من الناتج المحلي كانت متقدمة جدا ووصلت لـ 5.6 و5.8 وكنا نأمل في أكتر من كدة، والأزمتين دول واللي منهم أزمة مزالت مستمرة حتى الآن».