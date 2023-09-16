الرئيس السيسي: استجابتي للحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطني فورية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على التوازي مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسي، إيمانا مني بأن حيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته هي إضافة إيجابية للدولة ودلالة على ثرائها وقدرتها على الابتكار والإبداع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في بني سويف، أنه من هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي إلى الحوار الوطني، وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري بكل عناصره وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه ولهذا كانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار.

وتابع: أصدر توجيهاتي للحكومة بدراستها ووضع في آليات تنفيذها والبدء في تنفيذ هذه الآليات، كما تضاعفت جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية الناجمة عن وتيرة الصراعات بدول الجوار بما لها على انعكاسات على الأمن القومي المصري، مضيفًا: «أصدقكم القول بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهودًا حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات وبتكلفة باهظة حتى يظل الوضع الداخلي مستقرًا».