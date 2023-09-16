الرئيس السيسي للشعب المصري: «شكرا على تحملكم وصبركم»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لشعب مصر العظيم على صبره وتحمله، داعيا المولى عز وجل قائلا: «ربنا يعينا كلنا وربنا معاك».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات في محافظة بني سويف، اليوم السبت: «إحنا كمصر في سياستها وتعاملاتها مش بنعمل حاجة وحشة، وده بيخلينا مطمنين إننا لا نؤذي أحد ونحاول أن نكون عامل خير وإيجابي في كل تعاملاتنا، ونحل مشكلتنا بهدوء وصبر وطولة البال»، مختتما كلمته: «شكرا جزيلا».