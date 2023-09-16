رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي للشعب المصري: «شكرا على تحملكم وصبركم»

كتب:

يارا أشرف
03:04 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لشعب مصر العظيم على صبره وتحمله، داعيا المولى عز وجل قائلا: «ربنا يعينا كلنا وربنا معاك».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات في محافظة بني سويف، اليوم السبت: «إحنا كمصر في سياستها وتعاملاتها مش بنعمل حاجة وحشة، وده بيخلينا مطمنين إننا لا نؤذي أحد ونحاول أن نكون عامل خير وإيجابي في كل تعاملاتنا، ونحل مشكلتنا بهدوء وصبر وطولة البال»، مختتما كلمته: «شكرا جزيلا».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يوجه بإعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير أقساط «هيئة التعمير»

الرئيس السيسي يوجه البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين

تفاصيل 8 قرارات أصدرها الرئيس السيسي لزيادة الدخل والأجور

الرئيس السيسي يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه
بقلم يارا أشرف