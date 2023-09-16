انطلاق الدورة الثامنة لمعرض الكتاب بنادي طلعت حرب الثلاثاء

تنطلق فعاليات معرض الكتاب في دورته الثامنة، الذي ينظمه نادي طلعت حرب برئاسة محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الخامسة من مساء الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري، بمقر النادي بالعجوزة.

معرض الكتاب بنادي طلعت حرب

يشهد الافتتاح، شريف خليل المدير التنفيذي للنادي، الإعلامي حسن هويدى وكيل وزارة الإعلام سابقا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وكوكبة من المثقفين والكتاب ورجال الصحافة والإعلام.

يضم المعرض، مجموعة كبيرة من الكتب المهمة في مختلف المجالات، ويستقبل المعرض زواره من أعضاء النادي بداية من الخامسة مساء إلى الحادية عشرة مساء، حتى 28 سبتمبر الجاري.