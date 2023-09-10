«الأدب الشعبي الأفريقي».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب لـ خالد أبو الليل

صدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «الأدب الشعبي الأفريقي» دراسات مقارنة، من تأليف الدكتور خالد أبو الليل.

يأتي كتاب «الأدب الشعبي الأفريقي» في مدخل، و4 فصول، على النحو التالي: الفصل الأول: ملحمة سونجاتاكيتا والسيرة الهلالية، دراسة مقارنة، ويستهدف دراسة مقارنة بين ملحمة سونجاتاكينا، التي تحكي تاريخ امبراطورية مالي، وبين السير الشعبية العربية، وتحديدًا السيرة الهلالية من خلال تلك التشابهات الشكلية والمضمونية، مع دراسة الدلالات الثقافية والتاريخية لأوجه التشابه والاختلاف.

رحلة الأسطورة في أفريقيا

أما الفصل الثاني: رحلة الأسطورة في أفريقيا، مملكة وجدو بين التاريخ والأسطورة، يستهدف تتبع رحلة أسطورة القربان البديل في عدد من الأساطير العربية والأفريقية والإنسانية، للكشف عن هذه الامتدادات الثقافية والحضارية لهذه الأسطورة، التي تحكي تاريخ إمبراطورية وجدو (غانا)، والفصل الثالث: تاريخية الشفاهي في أفريقيا دور الراوي وتوارث مهنة الرواية الشفاهية، وهو يهدف إلى دراسة الدور التاريخي الذي تلعبه السير والملاحم الشعبية العربية والأفريقية في إعادة سرد التاريخ الشعبي لأفريقيا، خاصة في ظل غياب التاريخ الرسمي لهذه المناطق.

الفصل الرابع: الأسود مهمشًا، قراءة ثقافية في 3 سير شعبية، ويسعى إلى تناول صورة الأسود وتجلياتها المختلفة من خلال «السيرة الهلالية، وسيرة عنترة، وسيرة الأميرة ذات الهمة».