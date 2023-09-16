رئيس «زراعة الشيوخ»: قرارات الرئيس السيسي تشجع على مواصلة العمل والإنتاج

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاحه عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بنى سويف، مشيرا إلى أن من شأنها تخفيف معاناة مختلف الفئات ولاسيما الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

وقال «الجبلي»، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي، دائما يؤكد في قراراته وتوجيهاته للحكومة، شعوره بالمواطن البسيط، وكذلك الاهتمام بالإنتاج المحلي، والعمل على تذليل كافة المعوقات أمام قطاعات الإنتاج وفى مقدمتها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أهمية المشروعات القومية التي تستهدفها الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعة بالبلاد إلى 4 ملايين فدان.

إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين

وثمن رئيس اللجنة، إعلان الرئيس توجيهه، بقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تلك القرارات من شأنها مساعدة صغار الفلاحين والمستثمرين الزراعين، على مواجهة الأعباء والتحديات الاقتصادية الأخيرة، وبالتالي يشجعهم ذلك على مواصلة العمل والإنتاج في قطاع من أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد، وهو قطاع الزراعة الذى يحقق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مشروعات حياة كريمة تساعد الفلاحين أيضا على مواصلة العمل والإنتاج من خلال تحسين مستوى المعيشة والخدمات التي يحتاجون إليها في الريف المصري.

قرارات الرئيس السيسي

وشهدت كلمة الرئيس السيسي اليوم الإعلان عن القرارات التالية:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.