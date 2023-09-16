وكيل «تضامن النواب»: قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين

أشاد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، التي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات المهمة.

وأكد «فتحي» في بيان، أن هذه القرارات دليل على حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، موضحا أن الدولة المصرية تتحمل أعباء باهظة في سبيل دعم المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، حتى انتهاء الأزمة العالمية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له، أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية، وحريصة كل الحرص على تعميمها على كل شرائح المجتمع، ما يبشر بمرحلة مقبلة قوامها البناء والتطوير على كل الأصعدة.

وأضاف فتحي، أن جميع دول العالم تشهد موجة تضخم كبيرة، نتيجة زيادة أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية، لكن ما رأيناه خلال الفترة الماضية من القرارت التي أصدرها الرئيس السيسي، تؤكد أن الدولة تعمل بجهد كبير لتخفيف موجه التضخم على المواطنين.