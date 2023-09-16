برلمانية: قرارات الرئيس السيسي اليوم تؤكد انحيازه للمواطن المصري

أكدت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، أكدت انحيازه للمواطن المصري البسيط، وتعكس أنه رئيس بحجم أحلام وطموحات المصريين.

قرارات الرئيس السيسي جاءت للتخفيف عن كاهل المواطنين

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تنحاز دومًا لمواطنيها وحريصة على دعمهم بشتى الطرق، ولم تتركهم فريسة للغلاء وزيادة الأعباء، وقرارات الرئيس السيسي جاءت للتخفيف عن كاهل المواطنين وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، ثم ضاعفت منها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت «هلالي» في بيان، أن قرارات الرئيس السيسي جاءت لدعم المصريين دعما مباشرة، خاصة أنها استهدفت كافة الفئات، بينهم العاملون بالحكومة من خلال زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

قرارات الرئيس شملت المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس السيسي شملت المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال قراره بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة، وكذلك تضمنت قراراته دعم الفلاحين عبر قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأشارت «هلالي»، إلى أن القرارات أيضا شملت دعم أصحاب المعاشات من خلال مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، وكذلك دعم الصحفيين عبر سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، لافتة إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تم إطلاقها في محافظات الصعيد تساهم في تحقيق تنمية شاملة بكافة المجالات سواء صرف صحي وإدخال الغاز الطبيعي، وإقامة مجتمعات سكنية لائقة.