«المهن الزراعية» تثمن قرارات اليوم: 27 نقابة فرعية تؤيد الرئيس السيسي

ثمنت نقابة المهن الزراعية، القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين، التي كان من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات وعلاوة غلاء المعيشة.

وقالت نقابة المهن الزراعية في بيان لها: «تابعت نقابة المهن الزراعية، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت اليوم، خلال افتتاح مشروعات حياه كريمة لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، حول تحسين أوضاع المصريين، مقارنة بما يحدث في دول أخرى لم تتمكن من مواكبة مصر».

وأضافت: «وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة الشعب المصري وتأييده، معلنا أشكركم أكرمتموني، وردت الجماهير المحتشدة بنحبك يا ريس.. وتلقت نقابة المهن الزراعية من كل فروع النقابة بالمحافظات، 27 نقابة فرعية تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأعلنت النقابة ترحيبها بقرارات الرئيس التالية:

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.