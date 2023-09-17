الطفلة رودينا فتحي: عيطت من فرحتي بلقاء الرئيس السيسي في سدس الأمراء

كشفت الطفلة رودينا فتحي صاحبة الـ12 عاما المقيدة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة سدس الأمراء الابتدائية بمركز ببا جنوب بني سويف، تفاصيل بكائها ولقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء زيارته للقرية أمس.

الطفلة رودينا فتحي: فرحتي بمشاهدة الرئيس السيسي سبب بكائي

وقالت الطفلة رودينا فتحي لـ«الوطن»: «سمعت عن قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قريتنا، أشاهده في التليفزيون فقط لكني أحبه، ولما عرفت أن سيادته يزور قريتنا قررت التوجه لمشاهدته عن قرب، وتوجهت إلى مدرستنا للحضور معهم إلى الزيارة وبالفعل حضرت، وفوجئت بأنني ضمن حشود من المواطنين في انتظار الرئيس وفجأة وجدته أمامي، ولم أشعر بنفسي وانهالت دموعي بشكل مفاجئ بسبب فرحتي لمشاهدته، وقتها قلت أنا أقف أمام رئيس مصر».

وأضافت رودينا: «أتخيل ما حدث، الرئيس يناديني ويطالبني بعدم البكاء وما سببه، ثم يقبلني في رأسي، إنه الرئيس الأب فعلا، أنا أحبه للغاية، فقد طالب المواطنين بالتصفيق لي لتحيتي».

الطفلة الباكية أمام الرئيس السيسي: فخورة بمقابلتي له

تابعت: «كنت فخورة للغاية أنني قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والناس كلها بتكلمني عن الزيارة بعد مشاهدتهم لي، والحمد لله العالم كله شاهد قريتنا سدس الأمراء في أفضل صورها، وهنا لازم اتكلم عما حدث من تطور كبير في قريتنا التي تطورت بسبب حياة كريمة».

واصلت: «أمنيتي أكون طبيبة ماهرة أساعد أهلي وبلدي، لأن بلدي بتساعدنا، عدد كبير من المشروعات، فعلا حياة كريمة طورت القرية ووفرت الخدمات، ولن أقول سوى ربنا يحفظ مصر ورئيسها، وشكرا لكل من ساهم في إسعاد أهالي قريتنا سدس الأمراء».