أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17-9-2023 في مصر.. استمرار الاستقرار

تسجل أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17-9-2023 في مصر، استقرارًا مستمرًا منذ فترة طويلة، نتيجة التوازن القائم حاليًا في الأسواق المصرية بين العرض والطلب، في ظل إقبال المواطنين على الشراء، بهدف بدء واستكمال أعمال البناء التي تزداد أكثر في فصل الصيف، نظرًا لاعتدال الطقس، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وأوضحت البوابة، أنّ أسعار الأسمنت اليوم الأحد 17-9-2023 في مصر، تسجل 1900 جنيه وذلك بالنسبة لأسمنت المعلم، فيما يبلغ سعر أسمنت السهم 1890 جنيهًا، و«الفهد» 1890 جنيهًا، كما يسجل سعر أسمنت وادي النيل 1880 جنيهًا، بينما يصل سعر أسمنت المسلح إلى 2020 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

كما يسجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيهًا، وأسمنت المخصوص 1920 جنيهًا، كما يبلغ سعر أسمنت السويس 1940 جنيهًا، و«السويدي» 2150 جنيهًا، وعن سعر أسمنت العسكري وصل إلى 1900 جنيه، وأسمنت المصريين 2050 جنيهًا، كما يسجل سعر أسمنت الممتاز 1970 جنيهًا وأسمنت البرج 2090 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر أسمنت السد العالي يبلغ 2150 جنيهًا، وأسمنت أسيوط 2070 جنيهًا، فيما وصل سعر أسمنت المصري إلى 1940 جنيهًا، كما يبلغ سعر أسمنت المهندس 2070 جنيهًا.