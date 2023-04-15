معلومات عن الممشى السياحي في كورنيش الإسكندرية.. حوائط أسمنت وفايبر

يبحث المواطنون عن معلومات عن الممشى السياحي في كورنيش الإسكندرية الذي يعد من أجمل الأماكن التي بدأت تجذب الزائرين من كل مكان من عشاق عروس البحر، وجرى تجهيز الممشى لاستقبال المواطنين والسياح خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات ليكون جاهزا للتنزه خلال عيد الفطر المبارك، وأعياد الربيع، مع تحسن الأحوال الجوية مما يقبل عليه أهل الإسكندرية ومن عشاقها ليصبح أحد أهم أماكن الفسحة والمزارات السياحية لجذب المصريين والسياح من جميع الأنحاء.

معلومات عن الممشى السياحي

من أبرز معلومات عن الممشى السياحي وقوعه في أجمل الأحياء بمدينة السحر والجمال بحي المنتزه في كورنيش الإسكندرية، كما يبلغ طول الممشي 250 متر وبعرض 6 أمتار، ويرى البحر وجماله من مختلف الزوايا، وهو ما أكده لـ«الوطن» اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول.

الممشى السياحي في كورنيش الإسكندرية.. تشغيل تجريبي

وحول معلومات عن الممشى السياحي في كورنيش الإسكندرية، بدأت محافظة الإسكندرية فتح التشغيل التجريبي للمشي السياحي أمام الجمهور، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، حسب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية «الوطن»، مستكملا، خلال زيارته الميدانية للممشى يرافقه اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أن هذا المشروع هو ثاني أكبر المشروعات السياحية المرورية في الإسكندرية، التي جري تنفيذها خلال على مدار السنوات الأخيرة، لمواجهة مشكلة الاختناق المروري بالإسكندرية المزمنة التي استمرت تعاني منها منطقة شرق الإسكندرية خلال عدة سنوات.

ما لا تعرفة عن الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية

ومن أبرز معلومات عن الممشى السياحي الجديد موقعة المتميز على كورنيش الإسكندرية، وتنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط الذي يتسم بالدقة والإتقان في العمل والتنفيذ والتشطيب، وارتفاع حوائط الممشي إلى 5.5 متر لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، وتزيينه بعدد 38 عامود ديكور بإضاءة مريحة للعين وجميلة، وتصميم الممشى بالشكل الحضاري، والهوية البصرية المميزة للإسكندرية ببرجي الأول في الشرق والثاني في الغرب، كما ويربط الممشى بين شارعي أحمد تيسير في حي منتزه ثان والأرمن بحي منتزه أول، ويوازي الممشى البحر.

‏الممشى السياحي خرسانة بالفيبر

وقال محافظ الإسكندرية، إن الممشى السياحي يأتي ضمن مشروع نفق وكباري 45 «أنور السادات» على طريق كورنيش الإسكندرية وجرى تصميم الأسوار الجديدة الملحقة به، من نوع جديد من الخرسانة المزودة بالفيبر لحمايتها من الصدأ، كما فتحنا الممشى حاليا أمام لجمهور بشكل تجريبي.