توزيع لحوم على 500 أسرة من الأولى بالرعاية في الغربية

نجحت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية في توزيع طن لحوم على 500 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في قرى منشأة جنزور وصناديد وكفر أبو داود بمركز طنطا، وقرى بلتاج ونشيل وأبشواي بمركز قطور؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

توزيع اللحوم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة الغربية.

وأشاد بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

تنمية القرى الفقيرة

وأفاد شعبان، بأن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وبالقاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.