أماكن معارض أهلا مدارس محافظة الغربية 2023.. تخفيضات تصل لـ 30%

حرص المسؤولين بمحافظة الغربية على إقامة عدد من معارض أهلا مدارس محافظة الغربية 2023، بهدف توفير كافة المستلزمات المدرسية، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد العام الدراسي الجديد وتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ما يساعد على تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

أماكن معارض أهلا مدارس محافظة الغربية 2023

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة حريصة على إقامة معارض أهلا مدارس محافظة الغربية 2023 بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتوفير كل المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، حيث تضم المعارض كل الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسي الأدوات المدرسية والحقائب، والأحذية المدرسية وبعض الوسائل التعليمية التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق.

وأوضح محافظ الغربية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقامة العديد من معارض أهلا مدارس محافظة الغربية 2023، لإتاحة وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

أماكن معارض أهلا مدارس محافظة الغربية

معرض أهلا مدارس بشارع الترعة العريضة بطنطا

معرض أهلا مدارس بشارع عثمان محمد بطنطا

معرض أهلا مدارس بأرض البوريفاج بطنطا

معرض أهلا مدارس بمنطقة سيجر بطنطا

معرض أهلا مدارس بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى

معرض أهلا مدارس بشارع الجيش بمركز قطور

معرض أهلا مدارس بشارع 23 يوليو بسيون

معرض أهلا مدارس بميدان النحاس سمنود

معرض أهلا مدارس بالسنطة

معرض أهلا مدارس بشارع الكورنيش بزفتى.