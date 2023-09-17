ماجدة موريس عن فؤاد المهندس: غيّر صورة الكوميديان في السوق الفنية

لا زال الفنان فؤاد المهندس، يتصدر محركات البحث على «جوجل»، تزامنًا مع ذكرى رحيله، فقد رحل بجسده عن عالمنا منذ 17 عامًا، لكنه ما زال موجود بأعماله الفنية المهمة والهادفة، إذ قدم عددا كبيرا من الأعمال المتنوعة، وعلى رأسها الأعمال الكوميدية.

ماجدة موريس تتحدث عن فؤاد المهندس

وقالت الناقدة ماجدة موريس عن الفنان فؤاد المهندس، أسباب كثيرة كانت كفيلة بصناعة اسم الفنان فؤاد المهندس في تاريخ الكوميديا، أولها أنه فنان مثقف وموهوب وتمتع بثقافة عالية، كما أنه استطاع أنّ يجعل الثقافة، تخدم أعماله الفنية وقدم أعمالا غير مبتذلة على الإطلاق، وأفلاما تتحدث عن الفضاء، فكان لديه خبرة ونظرة بعيدة للمستقبل بسبب ثقافته تجاه تغيير العالم.

ماجدة موريس تصف فؤاد المهندس بـ الكوميدي دون ابتذال

وأضافت موريس لـ«الوطن»، إن فؤاد المهندس كانت لديه قدرة كممثل على التمثيل المسرحي بالتفاعل مع الجمهور وتقديم الكوميديا بدون ابتذال، غير أنه اكتشف عددا كبيرا من النجوم، فهو أول من قدم الفنان عادل إمام للجمهور للمرة الأولى، والفنانة شريهان، وهشام سليم، وغيرهم من النجوم ، فهو فنان كبير وموهوب في سلوكياته تجاه الفن، ويبحث عن أفكار وشخصيات وقصص جديدة، كما أنه اتجه للكتابة فترة من عمره.

وتابعت حديثها، استطاع الفنان فؤاد المهندس، أن يغير صورة الشخص الكوميديان، فبعد أن كان يظهر بشكل هزيل ومنهك، أو مصابا بمرض، من أجل إضحاك الجمهور، استطاع أن يقدم الكوميديا من الأستاذ والناظر والكبير، فهو أضاف لنا معلومة، أن الكوميديا فنا يُصلح لكل الشخصيات مهما كانت، وأنه ليس هناك تعارضا بأن تضحك وتقديم الكوميديا للجمهور، وتحتفظ بقيمتك الفنية في نفس الوقت.