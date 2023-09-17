محافظ الغربية يلتقي وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة

استقبل الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، وفدا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي تم اطلاقها لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك تنفيذا في لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية ومصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية، وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وجذب الاستثمارات المختلفة.

توطين الصناعات الاستراتيجية على رأس أولويات الرئيس

وأكد محافظ الغربية، على الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة «ابدأ».

قطاع الغزل والنسيج

ومن جانبه أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعد إحدى أهم المحافظات الصناعية في مصر، لا سيما في ظل ما تتمتع به من إمكانات ومقومات صناعية كبيرة، وبصفة خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وعدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن وجود 23 قرية منتجة تشمل صناعات الأثاث وعسل النحل والزبيب والمنتجات الجلدية، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة هو إحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحب محافظ الغربية بالتعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، مشيرا إلى أهمية النزول ودراسة المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع لسرعة حل مشكلاتهم ودمجهم بعجلة الإنتاج.

ملامح مبادرة «ابدأ»

تعمل «ابدأ» على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية، وتخلق فرصا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلا عن تأهيل العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، هي المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير والتدريب.