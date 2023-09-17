«التعليم» تعلن منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية 2023/2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، من الصف الأول حتى الخامس، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

منهج اللغة العربية للصفوف الابتدائية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة على منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.