«التعليم» تلزم المدارس بأساليب تربوية لعقاب الطلاب: «دون أذى بدني»

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة للإدارات بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر أن ينطلق يوم 30 سبتمبر 2023، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة والمعلنة رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

استخدام الأساليب التربوية في الإثابة والعقاب

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، على استخدام الأساليب التربوية في الإثابة وعقاب الطلاب ويشجع المعلمين على اتباعها دون الحاق أذى بدني أو معنوي للطلاب.

وأشارت إلى ضرورة المتابعة اليومية لموقف استلام الكتب من مخازن مركزي وتسليمها للإدارات التعليمية لتوزيعها على الطلاب أول يوم دراسي، ولتأكد والاطمئنان من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلى بها.

قياس مستوى الطلاب

وطالبت المديريات التعليمية، بتكليف الموجهين التواجد داخل الفصول الدراسية ومتابعة فنيات التدريس وقياس مستوى الطلاب في مادة التخصص ورفع تقرير اليه مع عدم السماح الموجهين بمغادرة المدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي.

كما وجهت المديريات التعليمية، بوضع نظام ووقتا مناسبا لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى ويعلن ذلك في «الطابور» بلوحة بالمدرسة، حتى ينقله الطلاب على أولياء الأمور و يدخل الحصص لمتابعة الطلاب والمعلمين والتأكد من انتظام الشرح داخل الحصص.