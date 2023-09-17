«البيئة» تشارك في اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بحملة مكبرة بالإسكندرية

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، حملة مكبرة لتنظيف شواطئ السرايا ورأس التين والأنفوشي والمكس والدخيلة من المخلفات البحرية بمشاركة 120 متطوعا من جمعية بانلاستيك وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ الذي يحتفل به العالم يوم 16 من سبتمبر من كل عام.

وزيرة البيئة تثمن مجهودات المحافظة

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المجهودات التي تبذلها محافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في مجالات حماية البيئة، ورعايته لجميع الأنشطة والمشروعات البيئية.

وفي توقيت متزامن تم تنفيذ عدد من الفعاليات المشابهة بمدينتي العريش ومطروح لتوسيع النطاق الجغرافي ومضاعفة تأثير الحملات على التوعية الإيجابية للمواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، إذ تتم هذه الفاعليات بالتزامن مع تنفيذ أنشطة مماثلة في نفس التوقيت في 185 دولة حول العالم بمشاركة 25 ألف متطوع.

هذا وتأتي هذه الأنشطة في إطار جهود الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

شواطئ الإسكندرية

جدير بالذكر أنه قد تم خلال العامين الماضيين تنظيم عدد 37 حملة لتنظيف الشواطئ بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، وتتنافس هذه الحملة لتسجيلها في موسوعة جينيس لتنظيف الشواطئ من القمامة البحرية والمخلفات للعام الثالث على التوالي كأطول حملات تنظيف تتم على ساحل البحر المتوسط بأكبر عدد من المتطوعين.