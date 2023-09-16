أمين اتحاد خبراء البيئة: التغيرات المناخية مفاجأة غير سارة

شهد العالم أجمع حالة من الظواهر المتطرفة التي ضربت عددا كبير من دول العالم فبما بين فيضانات ألمانيا وأسبانيا وإعصار ضرب مدينة درنة بليبيا نتج عنه ابتلاع ربع المدينة بالبحر، وزلزال راح ضحيته آلاف من المواطنين بالمغرب، يقف العالم حائرا أمام تفسير مثل هذه الظواهر الناحية التي أصبحت تهدد حياة الملايين حول العالم إضافة إلى تهديدها لسلة الغذاء العالمي.

«تحولت الكرة الأرضية من حالة تغير المناخ إلى غليان واحتراق» تعبير قاس لكنه حقيقي وصف به سكرتير عام الأمم المتحدة ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وظواهر مناخية متطرفة بالوقت الراهن، فالواقع فاق كل التوقعات، حيث أشارت الدراسات والإحصائيات الحديثة إلى أن المتعارف عليه هو حدوث تغير مناخي كل 100 عام، وارتفاع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية بمعدل من 1 إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، غير أن المائة عام الماضية شهدت ارتفاع درجة حرارة بمعدل 0.9 درجة مئوية.

تغيرات مناخية مفاجئة

شهدت الفترة الأخيرة تغيرات مناخية مفاجئة ولكنها غير سارة نهائيا، كون الظواهر الحادثة أدت لفقدان العديد من الكائنات الحية والطيور فضلا عن الكائنات المعروفة بـ «مخزون التربة الصالحة للزراعة» حتى بعض أنواع البكتريا النافعة، وكل الأمم المتحدة والهيئات الدولية أصبحت تعمل على 3 محاورين لأضلاع المثلث، هي المياه أولا ومن ثم الغذاء، وبالتالي الطاقة، كونهم يكملون بعضهم البعض من أجل استمرار الحياة، حسبما أوضح الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة.

موجة التغيرات المناخية كانت متوقعة

موجة التغيرات المناخية كانت متوقعة ولكن ليست بهذه الصورة العنيفة التي شهدها العالم مؤخرا، إذ لم يكن من المتوقع حدوث مثل هذه الظواهر دون سابق إنذار، غير أن ما شهدته ليبيا والمغرب و12 دولة أخرى لم يكن له أية مؤشرات، ولم يتوقع أن يشهد العالم هذه الجوامع المناخية العنيفة وأن تصل لهذه الدرجة خاصة وأن فصل الشتاء لم يبدأ بعد ولا زال العالم يشهد آخر الأيام الصيفية، إذ إن حدوث هذه الظواهر المناخية التي ضربت مناطق مختلفة من العالم قد تبدو أمرا متوقعا وطبيعيا في فصل الشتاء لكن حدوثه بالصيف كان مفاجأة غير سارة نهائيا، وفقا لتصريحات «علام» خلال حواره على شاشة «DMC».