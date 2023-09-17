«الصحة الليبية» تبدأ تعقيم المستشفيات والمراكز الصحية في مدينة درنة

واصلت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الأحد، أعمال إزالة المخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية، وتعقيم الغرف في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمستشفى الميداني في مدينة درنة، شرق ليبيا، ليتسنى للأطقم الطبية القيام بالعمل على الوجه الأكمل.

الأضرار التي تعرضت لها درنة

وذكرت السلطات الليبية أن الأضرار التي تعرضت لها مدينة درنة، نتيجة العاصفة دانيال والفيضانات الجارفة الناجمة عنها، تشمل حتى الآن، تدمير 6142 مبنى، منها 1500 مبنى تعرض للتدمير تماماً.

كم مبنى تضرر في ليبيا؟

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن بيان فريق الطوارئ الليبي، في إحصائية أوليّة أن عدد المباني المدمرة بمدينة درنة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، أما المباني المدمرة بشكل جزئي بلغت 211 مبنى، في حين قدرت المباني التي غمرها الوحل بحوالي 398 مبنى .

في الوقت الذي أشار فيه البيان إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة، قدرت بنحو 6 كيلومترات مربعة.