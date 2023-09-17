خسائر إعصار ليبيا.. تدمير وتضرر 6142 عقارا بمدينة درنة و18 وفاة في سوسة

تسبب إعصار ليبيا في حدوث كارثة حقيقة في شرق البلاد، وبالأخص في مدن درنة والبيضاء وسوسة والجبل الأخضر، إذ تشير الإحصائيات الأولية للسلطات الليبية إلى تدمير وتضرر نحو 7642 عقارا بمدينة درنة، فيما لا تزال عمليات انتشار جثث الضحايا مستمرة في مدينة سوسة الليبية.

إعصار ليبيا دمر 25% من مدينة درنة

وأفادت وكالة الأنباء الليبية «وال»، نقلا عن السلطات الليبية، بأن الإحصائيات الأولية للخسائر التي تعرض لها شرق البلاد بسبب إعصار ليبيا الذي ضربها الأسبوع الماضي، بلغت نحو تضرر 6142 مبنى.

وأضاف التقرير، أن فرق الطوارئ الليبية، حصر عدد المباني المدمرة بمدينة درنة التي تم تدميرها بشكل كامل نحو 891 مبني، في حين تم حصر أعداد المباني التي تدمرت بشكل جزئي نحو 211 مبني، بينما تم حصر المباني التي غمرها الوحل حوالي 398 مبني.

وأوضح أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في مدينة درنة تقدر بنحو 6 كيلومترات، مضيفًا أن نحو 25% من المدينة تم محوها بالكامل.

انتشال 18 جثة من الفيضانات في ليبيا بمدينة سوسة

فيما قال وسيط بالط الناطق باسم بلدية سوسة، إن عدد الوفيات التي تم تسجيلها من جراء الفيضانات في مدينة سوسة بلغ نحو 18 شخصًا، موضحًا أن حتى الآن لا توجد أي إحصائيات دقيقة أو محددة للمفقودين حتى الآن.

وأشار إلى ان المساعدات الإنسانية والامدادات وصلت إلى البلدية، ويتم حاليًا توزيعها بشكل كامل، موضحًا أنه تم فتح المدارس كمراكز إيواء للنازحين، وحتى لا تزال مشكلة كهرباء سوسة، مؤكدًا أنه لا يوجد كهرباء بسبب الأعطال ونقص المعدات التي لم تصل بعد.