محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسي ينحاز للمواطنين.. وقراراته الأخيرة رسائل للمصريين بأننا «كلنا إيد واحدة»

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي من محافظة بني سويف، تؤكد النهج الاجتماعى والتنموى للرئيس منذ توليه المسئولية فى 2014 ، فهو رئيس يحب المواطنين ويشعر بهم ويبذل كل ما يستطيع من أجل دعمهم وتحسين جودة الحياة من أجلهم ولذلك شهدنا مجموعة القرارات المنحازة للفئات الأكثر احتياجا ، وفى مقدمتها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، و زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل ، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، الأمر الذى يعطى رسائل طمأنة للمواطنين فى المستقبل ، بأننا معا نستطيع أن نتجاوز كل الظروف الصعبة ، وأننا كلنا إيد واحدة فى مواجهة أى مصاعب خارجية

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، من شأنه أن يدعم قطاعا كبيرا من الأسر المصرية فى مواجهة موجات التضخم العالمية والغلاء الناتج عن توابع الحرب الروسية الأوكرانية وارتباك سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية وإحجام الكثير من الدول المنتجة للسلع الغذائية عن تصدير منتجاتها خوفا من تفاقم الخلافات الدولية وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن ، يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بدقة تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية على الفئات الأكثر احتياجا ، كما يشعر بهم وبآلامهم ويفعل كل ما بوسعه لتخفيف تلك الظروف الصعبة لتى يمر بها العالم ومن ضمنها مصر على المصريين الأكثر احتياجا

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا إن توجيهات الرئيس السيسي بالانحياز لقطاع المزارعين المصريين وهم يمثلون نسبة غالبة من المواطنين من خلال إطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، يكشف كيف يفكر الرئيس فى مختلف فئات المجتمع المصرى ، ولا يترك شيئا للظروف وإنما يتابع بنفسه لحظة بلحظة موقف كل الفئات وما المشاكل التى تعانى منها ، ويوجه بإعداد الخطط العملية على الأرض لدعمهم ومعاونتهم ليتجاوزوا العقبات والمشكلات

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو التوسع الشامل فى برنامج حياة كريمة، و"تكافل وكرامة" يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتحسين جودة الحياة بصورة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الهدف الأسمى لهذا البرنامج الرئاسى العملاق هو الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المصرية، وتحقيق أكبر وأعظم مشروع للاستثمار فى البشر فى تاريخ مصر.