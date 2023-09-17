أمين الفتوى: الصلاة تحفظ النعم وتحمي من غضب الله

قدم الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عدة نصائح لتجنب التكاسل عن أداء الصلوات، موضحًا: «يجب أن يكون لدينا فكرة مفادها أن كل الخير الذي نحن فيه من الله سبحانه وتعالى مثل الأب والأم والأكل والشرب والبيت الذي نعيشه والسرير الذي ننام عليه».

وأضاف فخر، خلال حواره عبر قناة الناس: «كل شيء حولنا فيه تنعم وخير وراحة بال أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا، والله لم يطلب منا إلا أن نؤدي الصلوات حتى يكون بينه وبيننا صلة».

وتابع: «نحن نستفيد من الصلاة التي نصليها، وبالتالي، فإنه لا يكون كثيرا على الله أن نترك أصحابنا أو التلفزيون كي نصلي لأن الله عز وجل أنعم علينا بأصدقائنا والتلفزيون، وبالتالي يجب أن نترك الدنيا كلها ونقف بين يدي الله حتى نشكره على النعمة».

فخر: قطع الصلة مع الله بترك الصلاة

وأوضح أنه يجب أن نشكر الله حتى تدوم وتزيد النعم، أما لو هجرنا الصلاة، نكون قد قطعنا الصلة مع الله عز وجل، وبالتالي فإننا لا نستحق دوام هذه النعمة، وإن لم نعد إلى الله، قد يحصل غضب منه عز وجل ولا يستطيع أحد تحمل غضبه.

أمين الفتوى: يجب أن نترك كل ما في أيدينا بمجرد سماع الأذان

وواصل: «كي نتعود على الصلاة يجب أن نترك كل ما في أيدينا بمجرد سماع الأذان، فالأذان يقول الله أكبر، أي أن الله أكبر من أي شيء مثل الصحبة والعمل والنوم، بالتالي يجب أن نتوضأ ونصلي فور سماع الأذان، وعندما يحدث ذلك فإن الله يرضى علينا وييسر علينا الصلاة ونجد أنفسنا تعودنا على إقامة الصلاة».