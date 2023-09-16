لماذا كان الرسل بشرا وليسوا ملائكة؟.. أزهري يجيب عبر قناة «الناس»

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنَّ الله خلقنا للعبادة وتحقيقًا لهذا الهدف الذي خلقنا سبحانه لأجله بعث لنا الرسل وأنزل الكتب السماوية، وذلك لمَّا انحرف الناس عن عبادة الله ليعبدوا النجوم والشموس والأقمار والكواكب والأحجار وحتى الأشجار والحيوانات، من دون الله.

«عبد المالك»: الرسالات والأنبياء لرد الناس إلى الحق

وأضاف «عبد المالك» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه عندما يكون هناك انحراف من الخلق مع عدم وجود وازع من النفس أو رادع من المجتمع، كانت تتدخل السماء ويرسل الله رسولاً جديداً برسالة جديدة ليرد الخلق إلى الحق.

آيات وأحاديث قدسية توضح الغرض من الرسالات والخلق

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، مستشهداً بقوله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»، وأرسل الله – سبحانه - رسله من البشر ولم يكونوا من الملائكة، ليقتدي بهم الخلق.