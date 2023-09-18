القائم بأعمال سفير المكسيك: قوة علاقاتنا مع مصر تتجاوز الحدود الجغرافية  

أكّد القائم بأعمال سفير المكسيك لدى القاهرة، هكتور أورتيجا، عمق العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية، والتي بدأت منذ أكثر من 65 عامًا، مشيرًا إلى أنَّ تلك الشراكة تنامت وازدهرت عبر السنين.

وأشار القائم بأعمال سفير المكسيك، إلى تنوع العلاقات الثنائية بين القاهرة ومكسيكو، والتي تتميز بوجود حوار سياسي مستمر، إذ تتشارك البلدان على نطاق واسع ودائم في مناقشات مثمرة و بناءة فيما يتعلق بالقضايا الدولية، مما ساهم في تشجيع التفاهم المشترك والتعاون في المجالات الدولية.

المكسيك أكبر مستثمر من أمريكا اللاتينية في مصر

ولفت «أورتيجا»، في بيان أصدرته سفارة المكسيك بالقاهرة، إلى البعثة الأثرية المكسيكية التي تعمل في الأقصر منذ نحو 18 عامًا، مؤكّدًا أنَّها أظهرت التزامًا بالحفاظ التراث التاريخي الغني لمصر، كما تطرق إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد المكسيك أكبر مستثمر من أمريكا اللاتينية بمصر.

التبادل الثقافي بين البلدين يعد حجر الزاوية في العلاقات الثنائية

وحول التبادل الثقافي بين البلدين، أكّد القائم بأعمال سفير المكسيك، أنَّه يعد حجر الزاوية في العلاقات الثنائية، قائلًا: «على مدى سنوات قمنا بتبادل أفكارنا وعاداتنا، وأعمالنا الفنية، وبعضًا من أطباقنا الشهيرة، الأمر الذي عمل على الاندماج والتقارب بين شعبينا، كما نتشارك أيضًا في أننا نعد دولتين ذاتا تراث عريق، ونعمل جاهدين على تشجيع التواصل العميق بيننا والذي يتجاوز الحدود الجغرافية».