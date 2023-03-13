القائم بأعمال سفير المكسيك في مصر: النساء قدمن مساهمات كبيرة منذ بداية التحول الرقمي

قال هيكتور أورتيجا، القائم بأعمال السفير المكسيكي في مصر، إنَّ السياسة الخارجية النسوية المكسيكية تتسم بريادتها في تعزيز منظور جندري وأطر داعمة لحقوق الإنسان، على أولويات علاقاتها الثنائية بالإضافة إلى المفاوضات المتعددة الأطراف.

وأكّد القائم بأعمال السفير المكسيكي في مصر، خلال كلمته في احتفال نظمته السفارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اليوم الاثنين، أنَّه فيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين، تدعم المكسيك جدول أعمال يتضمن التعليم الرقمي، والقضاء على الفجوة الرقمية بين الجنسين والعنف الرقمي في المجال الرقمي، وزيادة مشاركة الكوادر النسائية والفتيات في سوق العمل وبالأخص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

شعار اليوم العالم للمرأة

وتابع «أورتيجا»: «يأتي يوم المرأة العالمي لهذا العام تحت شعار (الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين)، إذ أنَّ النساء قدمن مساهمات كبيرة منذ بداية عصر التحول الرقمي وإنتاج أجهزة الكمبيوتر وحتى يومنا الحالي، من تنوع الابتكارات والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي».

جدير بالذكر، أنَّ مقر إقامة السفير المكسيكي بالقاهرة، استضاف اليوم الاثنين، حفل تكريم رائدات التغيير لعام 2023، والذي تنظمه سفارات كندا والمكسيك والسويد؛ احتفاءً بيوم المرأة المصرية للعام الثالث على التوالي، ومثّل حكومات الدول الثلاث سفراءها في القاهرة لويس دوما – سفير كندا، وجورجن برسون، القائم بأعمال السفير السويدي في استضافة هيكتور أورتيجا القائم بأعمال السفير المكسيكي.

الاحتفال بإنجازات المرأة المصرية

وجرى الاحتفال بإنجازات المرأة المصرية الملهمة على جميع الأصعدة، منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويأتي تنظيم الحدث السنوي في إطار دعم ومناداة حكومات الدول الثلاث للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات في جميع المحافل.