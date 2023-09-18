بدء فعاليات اليوم الثاني من مبادرة «أنت الحياة» في الإسماعيلية

انطلقت صباح اليوم، قوافل مبادرة «أنت الحياة» في الإسماعيلية، في يومها الثاني بمركز شباب القنطرة غرب ومدرسة يسري الشعراوي الثانوية، لاستهداف أهالي القنطرة بقوافل طبية وتعليمية وثقافية، إلى جانب عدد من الخدمات المتكاملة الأخرى.

وقال محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، إن المبادرة تختلف عن أي قوافل تم تدشينها في محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، لمشاركة 12 جهة وزارة وجهة مختلفة.

منسق حياة كريمة: فريق متكامل لمساعدة المواطنين

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ جميع الخدمات المقدمة في المبادرة مجانية بالكامل، مشيرًا إلى أنّ حياة كريمة تستهدف للوصول بجميع الخدمات للمواطن البسيط في مقر إقامته دون تحمله عناء السفر لمدينة الإسماعيلية التي تبعد أكثر من 40 كيلو لإنهاء خدماته.

وأشار إلى أنّ المبادرة تيسر على المواطنين الأوراق كافة، لوجود فريق متكامل من المتطوعين يعمل على مساعدة الأهالي منذ دخولهم إلى مقر المدرسة المقام بها القافلة، ولحين إنهاء الخدمة لهم.

منسق حياة كريمة: استهدفنا 2000 شخص في اليوم الأول

وقال «جمال» إن مبادرة أنت الحياة استهدفت في أول أيامها أمس، مايقرب من ألفي شخص من سكان المدينة والقرى التابعة لها على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون مضاعفة العدد خلال اليوم الثاني من القافلة حتى الجمعة المقبلة.

وأضاف أنّ المبادرة تستهدف الوصول إلى 30 ألف مستفيد من أهالي مركز القنطرة وقرى المركز، التابعة له كالرياح والشروق وأبو خليفة والبياضية والنصر من خلال القوافل الطبية، وورش تعليم الأطفال المختلفة وورش التثقيف للسيدات.