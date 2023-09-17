منسق «حياة كريمة» بالإسماعيلية: مبادرة «أنت الحياة» استهدفت 2000 شخص في يومها الأول

قال محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، إن مبادرة «أنت الحياة»، استهدفت اليوم الأحد في أول أيامها بمركز القنطرة غرب، نحو ألفي شخص من سكان المدينة والقرى التابعة لها على مدار اليوم.

وأضاف «جمال» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة مستمرة حتى الجمعة المقبلة بكل الخدمات المختلفة التي تقدمها من خدمات صحية وتعليمية وترفيهية وثقافية، إلى جانب خدمات الأحوال المدنية، وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

الجمهور المستهدف

أشار إلى أن المبادرة استهدفت مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، لوجود عدد كبير من أهالي القرى، ضمن الفئات الأكثر احتياجًا التي تستهدفها مؤسسة حياة كريمة بشكل كامل، بمشاركة أكثر من 12 جهة.

وكيل صحة الإسماعيلية: قدمنا خدمات طبية لـ400 شخص

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن القافلة الطبية المشاركة في مبادرة أنت الحياة في الإسماعيلية، نجحت في تقديم الخدمات الطبية لـ400 مواطن ومواطنة، قدمت لهم العلاج بالمجان على مدار أول يوم للقافلة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة الطبية تضم صيدلية بها 80 صنف دواء مجاني، مشيرا إلى أن الحالات التي تحتاج إلى متابعة، يتم إحالتها إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح «حطب»، أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية هي الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة «الضغط، السكر».

وتستهدف المبادرة استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفي، وورش لتعليم الحرف اليدوية وإصدار بطاقات الرقم القومي مجانا.