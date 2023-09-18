وزير الإنتاج الحربي: مؤمنون بقدرات الشباب على الابتكار

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

استعراض الخطط المستقبلية الخاصة بزيادة الإنتاجية

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الزيارة، بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات، قام خلاله بالاطلاع على عرض تقديمي تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة، والتي تضم عدة مسابك مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية، كما تم استعراض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء.

عقب ذلك أجرى الوزير محمد صلاح، جولة تفقدية بالشركة (مصنع 9 الحربي) بدأت بالمرور على مسابك الشركة، كما تفقد خطوط الإنتاج بالشركة، والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية التي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية حيث تنتج الشركة (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد، سن الحفار، وغيرها من المنتجات).

خطوط إنتاج عالمية

وخلال الجولة حرص على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم، وتفقد أحوالهم حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، وأكد الوزير محمد صلاح على أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا تقديره لإمكانيات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بالشركة وإيمانه بقدرات الشباب على الابتكار، مشجعًا جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعارف من أجل رفعة شأن الشركة .

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) تسعى إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.

وأشار «بكر» إلى أن المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أصدر مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية للشركة، على رأسها ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة؛ بما يمكّن من تعظيم دورها الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة، وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، ووجّه بأهمية قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بعقد اللقاءات الدورية مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم للتطوير وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية.